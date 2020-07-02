Хозяйка хаски Арчи пыталась решить проблему со стрелком мирным способом

В сети появилась «очищенная» от шумов аудио-версия убийства пса.

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Споры по поводу убийства собаки-хаски Арчи в Сосновском районе Челябинской области не утихают до сих пор. Появляются провокационные фотографии, якобы пес играл в карьере не с одной мертвой уткой, а убил сразу несколько птиц.

Член Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин, который первым из общественников рассказал об убийстве Арчи, поделился аудио-версией видео, на котором видно, как мужчина из ружья стреляет в собаку. Запись была подчищена от посторонних шумов и стало ясно, что хозяйка хаски пыталась изначально решить вопрос мирным путем.

«Давайте не будем доводить до этого, пожалуйста», — сказала хозяйка Арчи за несколько секунд до выстрелов.

Затем было слышно, что мужчина трижды выстрелил в направлении собаки. Олег Дубровин сообщил и причину смерти пса, ведь многие считали, что он утонул в небольшом карьере, где и произошло происшествие.

«Специалистами ОГБУ „Челябинская ветстанция“, совместно с представителями ФГБУ „Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория“, было проведено патологоанатомическое вскрытие Арчи. Хаски погиб от гиповолемического шока, пневмоторакса, в результате нанесенных травматических повреждений огнестрельного характера, несовместимого с жизнью», — рассказал Олег Дубровин.

Напомним, что по факту убийства собаки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). На данный момент мужчине вынесена мера процессуального принуждения в виде обязательстве о явке. Обвинение в совершении преступления не предъявлено.

Резонансное убийство хаски Арчи произошло утром 27 июня. Хозяйка собаки вместе со своей подругой выгуливали пса около небольшого песчаного карьера. Арчи увидел мертвую утку, с которой захотел поиграть. Внезапно оказалось, что на утку охотился мужчина, который появился с ружьем. Сначала он угрожал девушкам, затем трижды выстрелил в собаку, от чего Арчи скончался. Отметим, что охота на птицу в Челябинской области на данный момент запрещена.