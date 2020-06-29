Владимир Бурматов встретился с хозяйкой застреленного хаски

Парламентарий заявил, что инцидент мог иметь более серьёзные последствия.

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Депутат Гоосдумы Владимир Бурматов встретился с хозяйкой хаски по кличке Арчи, которая была убита не днях на карьере вблизи «Александровского». По словам парламентария, он приложит максимум усилий, чтобы виновный понёс наказание.



Владимир Бурматов отметил, что в этой истории много обстоятельств. Все они, по словам депутата, тянут на уголовные и административные дела. Помимо самого убийства собаки парламентарий подчеркнул, что трагедия могла повлечь за собой человеческие жертвы. Также возникает вопрос, почему подозреваемый «охотился» вне черты угодий не во время сезона.

«Он угрожал жизни и тех, кто там рядом оказался. Этом могло закончиться и человеческими жертвами. Во-вторых, называя себя охотником он фактически признался в ещё одном правонарушении, потому что сейчас не охотничий сезон, добыча запрещена и более того, он находился вне черты охотничьих угодий с охотничьими оружием. Это целый букет нарушений, который был допущен и который должен быть расследован»,— сказал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Парламентарий уже направил депутатский запрос на имя руководителя областного МВД. В нём Владимир Бурматов просит детально разобраться во всей истории.

Ужасающий инцидент произошёл утром в воскресенье, 28 июня. Арчи во время прогулки решил поиграть с мёртвой уткой. Затем появился мужчина с ружьём и начал угрожать хозяйке собаки. В результате было убито домашнее животное. Сейчас во всех перипетиях конфликта разбирается полиция.