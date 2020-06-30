Убийство собаки-хаски по имени Арчи в Сосновском районе Челябинской области вызывает все больше вопросов.
По факту гибели пса возбуждено уголовное дело по ч.1 с 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Только вот корреспонденту сайта «Первый областной» сообщили, что мужчина, убивший Арчи, на данный момент находится на свободе: в этом деле у него пока нет статуса.
«Охотнику» в данный момент вынесена мера процессуального принуждения. Следователь вынес ему обязательство о явке.
Отметим, что обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
Напомним, жестокое убийство собаки произошло ранним утром в субботу, 27 июня. Арчи во время прогулки решил поиграть с мертвой уткой, затем появился мужчина с ружьем и начал угрожать хозяйке пса и ее подруге. Затем животное было убито, этот момент успела снять на видео одна из девушек.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что он приложит все усилия, чтобы виновный в убийстве хаски понес наказание.