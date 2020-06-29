Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства собаки-хаски

Убийце пса грозит до 3 лет лишения свободы.

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В Челябинске не утихает скандал с убийством собаки-хаски в Сосновском районе Челябинской области.

Отметим, что по факту гибели пса Арчи в отделе МВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщили «Первому областному» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Также отмечается, что максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 3 лет. Полиция проводит дальнейшие следственные действия.

Напомним, утром 27 июня девушка Екатерина и ее подруга Марина выгуливали своего пса Арчи около небольшого карьера. И там хаски обнаружил утку, с которой решил поиграть. Оказалось, утка была добычей мужчины с ружьем, который немедленно отправился разбираться с хозяйкой и ее собакой. Изначально он угрожал оружием девушкам, но затем трижды выстрелил в собаку. Животное спасти не удалось. Мужчина практически сразу был задержан сотрудниками охранного предприятия, хозяйка Арчи уже успела поговорить с убийцей хаски.

Также напомним, что к этому резонансному делу уже подключились депутат Госдумы Владимир Бурматов, а также член Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.