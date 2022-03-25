Сотрудники Южно-Уральской железной дороги передали около 4 тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Собранные вещи первой необходимости будут переданы в региональные центры, открытые в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МыВместе. Сбор гуманитарной помощи на предприятиях Южно-Уральской магистрали продолжится. В пунктах сбора принимают товары по уходу за детьми, лежачими больными, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику, одежду, средства индивидуальной защиты.
Отметим, ранее пункты для сбора гуманитарной помощи открыли в Челябинском государственном университете и Южно-Уральском государственном университете.
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