Хоккеисты «Металлурга» крупно обыграли «Авангард» и сравняли счет в серии плей‑офф Кубка Гагарина

Магнитогорский клуб в гостевом поединке победил со счетом 5:1

Сегодня, 24 марта, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче серии плей‑офф Кубка Гагарина обыграли омский «Авангард» со счетом 5:1. Южноуральцы сравняли счет в серии 2-2, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Магнитогорская команда хорошо провела стартовый отрезок матча. После первого периода «Магнитка» вела со счетом 3:0. Автором заброшенных шайб стали Филипп Майе, Денис Зернов и Брендэн Лайпсик.



Во втором периоде хозяева смогли отыграть одну шайбу в большинстве. Но спустя несколько минут Джош Карри забросил четвертую шайбу в ворота соперника. В третьем периоде «Авангард» пошел на штурм, однако магнитогорцы надежно и грамотно сыграли в обороне. В концовке встречи Денис Зернов сделал дубль и поставил точку в этом матче.



5:1 — уверенная победа «Магнитки» перед домашней игрой. Послезавтра, 26 марта, в Магнитогорске состоится пятый матч серии.

