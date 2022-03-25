Сегодня, 24 марта, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче серии плей‑офф Кубка Гагарина обыграли омский «Авангард» со счетом 5:1. Южноуральцы сравняли счет в серии 2-2, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Магнитогорская команда хорошо провела стартовый отрезок матча. После первого периода «Магнитка» вела со счетом 3:0. Автором заброшенных шайб стали Филипп Майе, Денис Зернов и Брендэн Лайпсик.
Во втором периоде хозяева смогли отыграть одну шайбу в большинстве. Но спустя несколько минут Джош Карри забросил четвертую шайбу в ворота соперника. В третьем периоде «Авангард» пошел на штурм, однако магнитогорцы надежно и грамотно сыграли в обороне. В концовке встречи Денис Зернов сделал дубль и поставил точку в этом матче.
5:1 — уверенная победа «Магнитки» перед домашней игрой. Послезавтра, 26 марта, в Магнитогорске состоится пятый матч серии.
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