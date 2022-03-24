В Челябинском госуниверситете открыли пункт приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Волонтеры общероссийского проекта взаимопомощи #МыВместе принимают вещи первой необходимости в аудитории 102 главного корпуса вуза.
«Гуманитарную помощь можно оказать в виде отдельных вещей первой необходимости или сформировать универсальные наборы для взрослых и детей. Рекомендуемое содержание наборов — в памятке» — уточнили в пресс-службе ЧелГУ.
Организаторы акции обращают внимание, что все предметы должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.
По всем вопросам обращаться в управление воспитательной работы ЧелГУ через соцсети или по телефону 8 (351) 799-72-37.
Прием гуманитарной помощи от предприятий и жителей Челябинской области для беженцев из Донбасса начали собирать с 22 февраля. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил склад, на который свозят пожертвованные товары.
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