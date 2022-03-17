«Помочь можно средствами гигиены, продуктами, одеждой и другими необходимыми бытовыми вещами. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности», — замечают в пресс-службе.
Благотворителей просят приносить продукты и вещи строго по списку. Нужны:
— детское питание;
— пластиковая посуда;
— товары по уходу за детьми;
— товары по уходу за лежачими людьми;
— постельные и душевые принадлежности;
— средства личной гигиены;
— бытовая техника;
— одежда для взрослых и детей;
— детские канцелярские принадлежности;
— средства индивидуальной защиты.
Центр сбора гуманитарной помощи находится в общежитии ЮУрГУ № 2 (пр. Ленина, 78), время работы — с 9:00 до 17:00.