ЮУрГУ открыл центр гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Рассказываем, куда в Челябинске нести продукты и вещи

Южно-Уральский государственный университет собирает гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса и Украины. Вуз открыл центр гуманитарной помощи, где идет сбор посылок. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Помочь можно средствами гигиены, продуктами, одеждой и другими необходимыми бытовыми вещами. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности»,

— замечают в пресс-службе.

Благотворителей просят приносить продукты и вещи строго по списку. Нужны:

— детское питание;

— пластиковая посуда;

— товары по уходу за детьми;

— товары по уходу за лежачими людьми;

— постельные и душевые принадлежности;

— средства личной гигиены;

— бытовая техника;

— одежда для взрослых и детей;

— детские канцелярские принадлежности;

— средства индивидуальной защиты.

Центр сбора гуманитарной помощи находится в общежитии ЮУрГУ № 2 (пр. Ленина, 78), время работы — с 9:00 до 17:00.