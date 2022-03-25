Зарплаты жителей Челябинской области выросли на 8%

Больше остальных получают работники в Пластовском районе

В 2021 году зарплата жителей Челябинской области достигла в среднем 47,1 тыс. рублей, увеличившись к 2020 году на 8,1%. Данные опубликовал Челябинскстат.

Самый большой заработок в регионе — у сотрудников в Пластовском муниципальном районе (81,5 тыс. рублей) и Магнитогорске (52,5 тыс. рублей).

Сильнее всего за год заработные платы выросли в Карабаше (+14,9%) и Еткульском районе (+14,4%). На 28,4% меньше стали получать жители Пластовского района.

Добавим, по состоянию на 1 февраля 2022 года в Челябинской области отсутствует задолженность по заработной плате. До августа 2021 года в регионе сохранялся долг перед работниками в 2,4 млн рублей. Тогда зарплату не получали 60 специалистов сферы добычи полезных ископаемых в Увельском районе.