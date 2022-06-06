Сосновый бор высадят в челябинском парке «Дружба»

В минувшие выходные в новом общественном пространстве уже высадили первые 140 деревьев

В Тракторозаводском районе Челябинска продолжаются работы по строительству парка «Дружба». По информации мэрии, в месте отдыха горожан появится сосновый бор. В минувшие выходные здесь высадили 140 крупномерных сосен. Масштабное озеленение парка будет продолжено.

Создание нового места отдыха стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Жители сами определили эту территорию на рейтинговом голосовании, средства на строительство выделены из федерального бюджета.

«Раньше здесь был рукотворный парк. Жители сами делали небольшие прогулочные зоны, высаживали деревья, но он не был конструктивным и современным. В итоге, также по инициативе людей, принято решение создать здесь полноценный парк. На сегодня это самый большой объект благоустройства, который мы делаем в районе. Его площадь 6 гектаров, работы запланированы в три этапа. В 2022 году проходит уже второй этап»,— рассказал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

В прошлом году на территории будущего парка провели подготовительные работы и организовали парковку для автомобилей, а в этом планируют завершить все работы за исключением озеленения.

«Будет сделана вся горизонтальная планировка, все виды земляных работ, закольцованы дорожки для пешеходов и велосипедистов. В центре парка будет большая прогулочная аллея, выложенная из современной мультиформатной плитки разного размера, также будут обустроены зоны отдыха, три спортивные площадки и детские игровые зоны. На третьем этапе мы уже планируем высадку большого количества крупномерных деревьев», — добавил глава района.

Законченный вид парк приобретет уже к концу августа 2022 года. На второй этап выделено 36 миллионов рублей на работы по благоустройству и еще порядка 11 миллионов — на освещение.

«Много лет жители просили сделать здесь парк. Уже выполнено большое количество работ, сейчас мы проговорили с подрядчиком и поставили задачу завезти грунт, чтобы посадить деревья. Мы надеемся, что сможем подключить к озеленению представителей крупного бизнеса района, чтобы завершить третий этап уже осенью, а не в следующем году», — рассказала Наталья Котова.

Напомним, что в этом году челябинцы выбирали места отдыха, которые в городе благоустроят по национальному проекту в 2021 году. Результаты голосования Минстрой готовится опубликовать на этой неделе.

В Челябинске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» горожане выбрали объекты благоустройства на 2022 год. Так, в городе начались работы по благоустройству сквера у ДК «Станкомаш». А у ДС «Юность» строят новую площадку для скейт-парка.



За три последних года в Челябинской области благоустроили более тысячи дворовых и общественных территорий, выбранных с учетом мнения граждан. Об этом губернатор Алексей Текслер 31 мая сообщил в своем обращении к депутатам Законодательного собрания региона.



Челябинцы считают новые скверы и парки главными городскими объектами. Таковы результаты опроса, проведенного Челябинским филиалом РАНХиГС.

