Наталья Котова проверила ход благоустройства сквера у ДК «Станкомаш»

Территорию пространства обеспечат самой большой в городе системой автополива

В Челябинске идет благоустройство сквера у Дворца культуры «Станкомаш». Его территория долгое время была в запущенном состоянии. Теперь после того, как здание ДК купили в собственность города, здесь высадят новые деревья и проведут самую большую в городе систему автополива. Глава города Наталья Котова проверила ход работ и рассказал подробности грядущих изменений в сквере в своем Телеграм-канале.

Наталья Котова во вторник, 24 мая, провела рейд по объектам благоустройства в городе. В сквере у ДК «Станкомаш» полным ходом идут работы.

«Сквер у ДК „Станкомаш“ — территория с многолетней историей, долгое время была в запущенном состоянии. В прошлом году, благодаря губернатору Алексею Текслеру, мы приобрели здание ДК в муниципальную собственность, а в этом году начали благоустраивать сквер», — уточнила глава в своем Телеграм-канале.

Она рассказала, что сквер будет представлять собой современное пространство с «сухим» фонтаном, тропиночной сетью, интересными архитектурными решениями и самой большой в городе системой автополива. В сквере сохранят все имеющиеся деревья и еще высадят новые.

Наталья Котова проверила, как идут работы у Дворца спорта «Юность». Напомним, здесь начали благоустраивать площадку под скейт-парк.

«На месте стоянок автобусов и платформ появится абсолютно новое пространство для прогулок и отдыха. Здесь будет амфитеатр, скейт-парк, новые малые архитектурные формы и освещение. Также большое внимание уделено озеленению», — анонсировала новое место Наталья Котова.

Она пояснила, что пространство свяжется с набережной реки Миасс пешеходным переходом. Напомним, работы идут по инициативе жителей. За объекты благоустройства челябинцы голосовали на портале 74.gorodsreda.ru в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».