В Челябинской области за три года благоустроили более тысячи дворов и мест отдыха

Алексей Текслер сообщил о работе над созданием современной и комфортной среды в регионе

В Челябинской области продолжается работа по благоустройству общественных территорий. В ходе обращения к депутатам Законодательного собрания губернатор Алексей Текслер пояснил, как будет продолжена работа по созданию комфортной современной среды не только в крупных городах, но и в селах области.

Объекты благоустройства Челябинской области становятся ее визитной карточкой. Три проекта вошли в федеральный реестр лучших реализованных проектов в 2021 году. Это общественная территория по улице Мира в Южноуральске, прибрежная зона у Вечного огня в Магнитогорске и городская набережная в Нязепетровске. Глава региона отметил их в своем выступлении.

«Работаем над созданием современной и комфортной среды в регионе. В этой сфере в качестве ярких примеров можно отметить реконструкцию и благоустройство набережных в Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее. В Нязепетровске был реализован проект набережной, победивший во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах», — сказал губернатор.

Особое внимание он уделил дворовым территориям. Так, в Челябинске в 2022 году обновят 300 дворов.

«Всего только за прошлый год в области благоустроили 248 дворовых и общественных территорий, выбранных с учетом мнения активных граждан. А за три года таких территорий — уже более тысячи! В этом году, помимо наших крупных городов, большие планы по благоустройству общественных пространств в Чебаркуле, Троицке, Аргаяше, Трехгорном, Карталах, Фершампенуазе и во многих других населенных пунктах», — уточнил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что работу предстоит продолжить во всех муниципалитетах области.

«В том же Челябинске за три года произошли существенные изменения к лучшему. И не только в плане уборки улиц и дорог. Приводятся в порядок подземные переходы и парковые пространства, озеленяются улицы, в городе появилась архитектурная подсветка. Конечно, коллеги, работы еще очень много и мы ее с вами продолжим во всех муниципалитетах региона», — резюмировал Алексей Текслер.