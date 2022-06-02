Челябинцы считают новые скверы и парки главными городскими объектами

Таковы результаты опроса, проведенного Челябинским филиалом РАНХиГС

Социологи Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы провели опрос на тему, какие из проектов городской инфраструктуры являются для горожан приоритетными.



Более половины опрошенных (55,2 процента) высказались за появление в Челябинске новых общественных пространств. Так отвечали женщины, молодежь (18—24 лет), а также жители города со средним уровнем материальной обеспеченности.



Этот ответ опередил даже «строительство детских садиков в новых микрорайонах Челябинска» (43,5 процента) и «появление в Челябинске метротрама» (28,5 процента).



За скорейшее строительство четырехполосной трассы Челябинск — Екатеринбург выступает каждый пятый опрошенный (21 процент). Как правило, этот вариант ответа выбирали мужчины, предприниматели, руководители предприятий. Что же до «РМК-арены» и Центра экстремальных видов спорта, их необходимость осознает только десятая часть. Особенно востребованы эти проекты у молодежи до 24 лет.

