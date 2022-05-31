Выбрать объекты для благоустройства на 2023 год жители Челябинской области могут до 1 июня

Голосование продлили для всех городов и районов региона

Голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», продлили до полуночи 31 мая 2022 года. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Голосование продлили на всей территории страны из-за недостаточной активности жителей некоторых территорий.

За три последних года в Челябинской области благоустроили более тысячи дворовых и общественных территорий, выбранных с учетом мнения граждан. Об этом губернатор Алексей Текслер 31 мая сообщил в своем обращении к депутатам Законодательного собрания региона.

«В этом году, помимо наших крупных городов, большие планы по благоустройству общественных пространств в Чебаркуле, Троицке, Аргаяше, Трехгорном, Карталах, Фершампенуазе и во многих других населенных пунктах», — уточнил глава региона.

Напомним, что голосование за объекты благоустройства проходит на сайте 74.gorodsreda.ru. Также сделать свой выбор можно через приложение «Госуслуги».