/ Соглашение о сотрудничестве с Круглогорским ГОКом расторгнуто до выяснения обстоятельств

Выводы о продолжении работ будут сделаны только после предоставления инвестором необходимой документации.

Представители ООО «Круглогорский ГОК» провели встречу с жителями поселков, находящихся близ предполагаемого места строительства производства. Там инвестор рассказал о том, как нашли полезные ископаемые в этих местах, какая там велась работа. Также был затронут и экологический вопрос. Вода и вспомогательные химические элементы не должны применяться при работе комбината. Добытый материал будет дробиться на мелкие фракции. На данный момент инвестор отрицает, что строительные работы уже ведутся. Все постройки он назвал хозяйственными, использующимися для хранения оборудования и инвентаря.

Однако, губернатор Челябинской области Борис Дубровский настоял на том, что все строительные работы должны быть прекращены.

Есть разрешение на геологоразведку — ведите геологоразведку. Но сейчас там без каких-либо на то разрешений ведется капитальное строительство, этот факт установлен. И это недопустимо! Поэтому строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены. — подчеркнул глава региона.

Борис Дубровский отметил, что инвестор должен неукоснительно соблюдать законодательство и все необходимые процедуры. Эту позицию полностью поддерживает глава Миасса Григорий Тонких.

Представителям инвестора должна быть предоставлена исчерпывающая информация как по проектам, работам. Так и по заключениям экологической экспертизы. Так и по воздействию на окружающую среду. То что нам представили в пятницу — это просто презентация. Это не документы. мы должны видеть рабочую проектную документацию, со штампами, заключениями. И только тогда мы будем делать выводы, что это такое, и тот урон к которому может привести строительство этого комбината. — комментирует ситуацию глава города.