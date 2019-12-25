Шершневское водохранилище не пересохнет: жителей беспокоит, что воду будет забирать ГОК

Свежая и чистая вода будет поступать в водоем из Долгобродского канала.

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Алексей Текслер заверил жителей региона, что Шершневское водохранилище не пересохнем с запуском «Томинского ГОКа». Проблему дефицита воды решит Долгобродский канал. Объект соединит две реки.

«Строительство Долгобродского канала — это то решение, которое долго ждали жители Челябинска. По Шершням вопросов было много, и наполнить его чистой водой — одна из задач, которую я ставлю перед правительством. Думаю, после морозов канал будет запущен», — сказал губернатор, отвечая на вопрос.

Канал позволит перебросить порядка 120 кубометров воды в Аргазинское водохранилище. Вопрос водного баланса важен еще и в связи с рекультивацией Коркинского разреза. Подробнее о том, что будет сделано для сохранения «шершней», и когда о Долгобродском канале заговорили впервые, модно прочитать в материале корреспондентов сайта Telefakt.ru.