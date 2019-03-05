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/ В Миассе общественники и активисты обсудили экологическую обстановку в округе

В Миассе общественники и активисты обсудили экологическую обстановку в округе

Основной темой встречи стало предполагаемое строительство горно-обогатительного комбината.
вчера в 21:32
  |  Общество

На заседание муниципальной общественной палаты в Миассе собрались не только активные граждане, но и министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, председатель Общественной палаты области Олег Дубровин, представитель ОПРФ Феликс Панов, глава Миасского городского округа Григорий Тонких, а также надзорные органы: Челябинская природоохранная прокуратура и прокуратура города Миасс. Основными вопросами, которые обсудили на заседании стали строительство горно-обогатительного комбината и экологическое состояние озера Тургояк.

Министр экологии в первом же своем выступлении напомнил и подтвердил слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о том, что ГОК близ города Миасс строится не будет. — прокомментировал для сайта «Первый областной» член ОПРФ Феликс Панов.

Активисты Миасса были обеспокоены тем, что строительство предприятия продолжится. В связи с этим Челябинская природоохранная прокуратура и прокуратура города Миасс проводят экспертизы, уточняющие, эксплуатируется ли объект комбината, строительство которого планировалось близ города Миасс. Если будет установлен факт нарушения закона, виновные будут привлечены к ответственности.

Также, на заседании был поднять вопрос о том, что доносить информацию о грядущих общественных слушаниях, связанных с использованием природных ресурсов, необходимо разнообразными способами. Использовать для этого не только официальный сайт округа, но и все доступные средства, чтобы как можно большее количество жителей владели были ознакомлены с ситуацией.

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