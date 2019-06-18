/ Нарушения обнаружили на бывшей площадке Круглогорского ГОКа

Возбуждено административное дело.

На площадке, где собирались строить Круглогорский ГОК, прокуратура выявила множество нарушений. Под строительство выделили земли сельскохозяственного назначения в районе горы круглая. Там успели вырыть котлован, организовать свайное поле — площадку с фундаментом. При этом есть Земельный кодекс РФ, в котором написано, что не собственнику земли не позволено использовать участки не по целевому назначению, а также наносить вред окружающей среде.

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Сейчас против ООО «Круглогорский ГОК» возбуждено административное дело по статье «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» КоАП РФ. За это положен крупный штраф.

Напомним, что в начале марта состоялось расширенное заседание Общественной палаты, на котором было принято окончательное решение: Круглогорского ГОКа в Миассе не будет. За это боролись жители Миасса.