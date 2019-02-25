/ Борис Дубровский: «Строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены!»

Строительство ГОКа в Миассе будет вестись только при соблюдении законодательства.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что работы по строительству ГОКа в Миассе должны вестись при строгом соблюдении законодательства. Строительные работы на данном этапе — не согласованы.

Надо понимать, что все подобные проекты таят в себе самые различные риски, но прежде всего — экологические. Поэтому я настаиваю на неукоснительном соблюдении инвестором законодательства и процедур. Есть разрешение на геологоразведку — ведите геологоразведку. Но сейчас там без каких-либо на то разрешений ведется капитальное строительство, этот факт установлен. И это недопустимо! Поэтому строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены. — подчеркнул глава региона.

Напомним, что инвестор должен был проводить геологоразведку, чтобы оценить возможность строительства ГОКа на территории Миасского городского округа.