/ Собственники квартир пострадавшего в Магнитогорске дома сами решат, где будут жить

«Это лишь один из возможных вариантов для жителей пострадавшего дома», — сказал министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин

Жители дома, разрушенного во время трагедии 31 декабря 2018 года в Магнитогорске, сами выберут подходящий им вариант переселения. Участок земли для строительства многоквартирного дома, который выделили федеральные власти ранее — является лишь одним из вариантов.

В случае если дом 164 по проспекту Карла Маркса признают аварийным и подлежащим расселению, то его жители смогут получить новое жильё или, в случае отказа, выкупную стоимость в рамках действующего законодательства, регулирующего вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Если же дом не будет признан аварийным, то каждый собственник сам решит, оставаться ли ему в старом доме или воспользоваться компенсацией, как это сделали жители 7-го и 8-го подъездов. — подчеркнул министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Компенсацию жильцы пострадавшего дома смогут использовать для покупки жилья не только в Магнитогорске, но и в любом городе России.

Напомним, что утром 31 декабря в одном из жилых многоквартирных домов в Магнитогорске произошел взрыв, в результате которого произошло обрушение подъезда.