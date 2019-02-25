/ В Магнитогорске завершен демонтаж пострадавших от взрыва подъездов

По информации городской мэрии, состояние дома не представляет угрозы для проживания.





В Магнитогорске завершился демонтаж 7 и 8 подъездов пострадавшего от взрыва дома № 164 по улице Карла Маркса. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил директор предприятия «РВС», проводящего демонтаж здания, Юрий Овчаров.

Мы завершили работы по демонтажу с опережением графика. — приводит ТАСС слова Юрия Овчарова.

По информации с сайта администрации Магнитогорска, по состоянию на 25 февраля на основе проведенных наблюдений повреждения не зафиксированы.

Состояние здания, включая 1−4 и 11−12 подъезды, не представляет угрозы для проживания. Жители 5, 6, 9 и 10 подъездов расселены с целью обеспечения их безопасности на время проведения демонтажных работ и выполнения обследования. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.

Согласно данным дорожной карты, проведением комплексного обследования на предмет пригодности дома для дальнейшего проживания займется «Магнитогорский гипромез». Уже в начале марта результаты обследования будут направлены в «Госэкспертизу Челябинской области», где будет выдано заключение. Заседание межведомственной комиссии о признании дома аварийным либо пригодным для проживания, согласно данным дорожной карты, состоится в начале апреля.