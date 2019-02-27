/ Квартиры для жильцов рухнувшего дома построят на выделенном федералами участке

Земля будет нужна, если здание признают аварийным.

Магнитогорск получит участок земли для строительства нового многоэтажного дома. В него должны переселить жильцов строения № 164 по Карла Маркса. После трагедии 31 декабря многие боятся возвращаться в свои квартиры, а потому президент Владимир Путин поручил организовать переселение людей, если находиться в доме действительно опасно.

Области необходимо иметь землю под строительство в том случае, если дом признают аварийным. Размер переданного участка 0,8 гектара. Он находится в непосредственной близости от пострадавшего дома, по улице Грязнова. Сейчас на месте аварии завершился демонтаж, идет обследование каждой квартиры. Руководство города и области должно внимательно отнестись к выбору подрядчика и качеству выполняемых работ. — сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Всего субъектам РФ передадут 12 участков, общая площадь которых 300 гектаров.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд многоэтажного жилого дома. Причиной считают взрыв бытового газа.