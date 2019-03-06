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/ Аренду жилья жителям пострадавшего дома в Магнитогорске оплатят еще на три месяца

Аренду жилья жителям пострадавшего дома в Магнитогорске оплатят еще на три месяца

Людей будут обеспечивать кровом до поступления результатов госэкспертизы.
сегодня в 17:34
  |  Общество

Жителям, которых расселили после трагедии в Магнитогорске 31 декабря, направят средства на продление договоров аренды. К этому времени будет готова экспертиза технического состояния дома, а также проведены работы по благоустройству территории.

Министр соцотношений Татьяна Никитина доложила Борису Дубровскому о том, что все пострадавшие жители дома, в котором произошла трагедия, получили материальные выплаты. На эти цели было направлено 54 миллиона из федерального бюджета, 75,7 миллионов рублей из областных средств. Также были переданы уведомления на покупку жилья тем, чьи квартиры пострадали. Пострадавшие уже приобрели 65 жилых помещений, 62 семьи решили квартирный вопрос. Было заключено 215 договоров аренды, которые оплатили.

Совершенно очевидно, что надо продлевать договоры аренды людям на второй квартал текущего года. Мы ждем результатов госэкпертизы о том, пригоден ли дом для проживания. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

В ближайшее время заключение Магнитогорского Гипромеза по результатам обследования дома отправится на госэкспертизу. Об этом сообщил глава Магнитогорска Сергей Бердников. Также он отметил, что демонтажные работы на месте трагедии завершились. Сейчас ведется подготовка к торгам по выбору подрядчика, на которого ляжет ответственность по благоустройству территории.

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