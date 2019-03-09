/ Магнитогорск попал в топ-5 городов России по качеству дорог

Металлургический город поднялся с 55 места на 4.



Магнитогорск занял одну из лидирующих строчек в рейтинге состояния дорог, показав рост в несколько десятков пунктов. Металлургический город показал рост в 51 позицию, поднявшись с 55 места на 4. Об этом рассказал депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев, который является участником общественно-делового совета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Также, по словам Александра Васильева, высокий рост показал Ханты-Мансийск. По словам депутата, власти этих городов учли критику предыдущих инспекций, и стали пристальнее следить за качеством дорожного покрытия.

Мы регулярно силами активистов нашего движения проводим оценку качества дорог в стране и обновляем рейтинг дорог городов России. По итогам недавней инспекции сильно подтянулся Магнитогорск, он с 55 места перебрался на четвертое, аналогичный рекорд у Ханты-Мансийска, он поднялся с 43 на 7 место. — цитирует Александра Васильева ТАСС.

Отметим, что в движении «Убитые дороги» состоит порядка 200 тысяч человек из разных регионов России. По подсчетам активистов, в стране насчитывается более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах.