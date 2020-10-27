Соблюдение противоэпидемиологических мер проверили на железнодорожном вокзале Челябинска

Рейд провели сотрудники ЮУЖД, Роспотребнадзора и транспортной полиции.

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Соблюдение противоэпидемических мер проверили в Челябинске. Сегодня, 27 октября, сотрудники Южно-Уральской железной дороги, Роспотребнадзора и транспортной полиции оценили качество проводимых мероприятий на железнодорожном вокзале областной столицы. Также они напомнили жителям Челябинска и гостям города о необходимости соблюдения мер масочного режима.



«На территории железнодорожного вокзала Челябинска с марта текущего года реализуется комплекс противоэпидемиологических мер. Установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, на секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, по громкоговорящей связи посетителей информируют о необходимости использования средств индивидуальной защиты»,— рассказал начальник железнодорожного вокзала Челябинска Владимир Зилюков.

С помощью ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» проводится дезинфекция помещений вокзального комплекса. Все помещения проветриваются и убираются с применением безопасных дезинфицирующих средств. Особое внимание, как подчеркнули в пресс-службе ЮУЖД, уделяется тем предметам интерьера, с которыми больше всего контактирует человек, это перила, поручни, дверные ручки, подлокотники сидений и столики.

«Медицинские пункты вокзалов дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами. Во всех поездах, курсирующих по полигону Южно-Уральской железной дороги, реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них — бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции»,— рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Отмечается, перед отправлением в рейс все вагоны обрабатываются дезинфецирующими средствами. Сотрудники железной дороги работают в средствах масках и перчатках.

Напомним, сегодня, 27 октября, глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, по которому с 28 октября вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, а также в местах массового скопления людей. Под последнюю категорию попадают пространства, в которых одновременно находятся более 50 человек. Контроль за исполнением данного пункта постановления возложен на глав региональных отделений ведомства.