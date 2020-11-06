В Челябинске автовокзал у «Юности» перестанет работать в начале 2021 года

Решение принято губернатором области Алексеем Текслером.

Послушать 00:00

Автовокзал «Центральный», находящийся возле Дворца спорта «Юность» в Челябинске, перестанет работать в феврале 2021 года. Транспортные потоки автобусной станции будут перераспределены между двумя другими автовокзалами — «Северные ворота» и «Южные ворота». Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подписавший соответствующее распоряжение.



Решение о закрытии автовокзала было принято с учётом мнения жителей Челябинска. В ходе специального голосования на портале «Активный житель 74» 73,31% проголосовавших высказались за закрытие автовокзала «Центральный».

«Переходный период займет несколько месяцев, уже с сегодняшнего дня начнется работа по решению организационных вопросов, подготовке транспортной инфраструктуры, разведению пассажиропотоков. Автовокзал у ДС „Юность“ является остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и 7 международных маршрутов, все они будут перераспределены между автовокзалами „Северные ворота“ и „Южные ворота“»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

В пользу принятого решения говорит и ряд других факторов, добавили в правительстве. Там считают, что закрытие автовокзала разгрузит автомобильный поток в центральной части Челябинска, а также положительно повлияет и на экологическую обстановку. По планам, окончательно автовокзал «Центральный» перестанет функционировать в феврале 2021 года.