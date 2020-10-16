Соблюдение масочного режима проверили на пригородном вокзале Челябинска

Рейды Роспотребнадзора участились в связи с ухудшением эпидситуации в городе.

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В Челябинске участились рейды по проверке соблюдения гражданами масочного режима. Очередной запланированный выезд совершили сотрудники полиции и Роспотребнадзора на пригородный вокзал.

«После того как сотрудники проверили помещение вокзала, они отправились к электричкам. Сейчас их загруженность должна быть не более 40%. Раньше в вагоне могли ехать сразу 116 человек, теперь — лишь 35. На креслах, которые нельзя занимать, есть специальные отметки», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Из-за разметки пассажиры вынуждены соблюдать социальную дистанцию, однако маски надевают далеко не все.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации проверки стали проводить намного чаще. Раньше они проходили раз в неделю, сейчас же мониторинг выполнения противоэпидемических мероприятий проводится практически каждый день», — сообщила главный государственный санитарный врач по Южно-Уральской железной дороге Ирина Сметанина.

Сами вагоны электричек регулярно дезинфицируют. Для этого используется генератор холодного тумана.