Никаких больше вечеринок: федеральный Роспотребнадзор ввел запрет на ночные мероприятия

Кроме того, по всей стране теперь действует обязательный масочный режим.

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В России вводится обязательное ношение масок. Кроме того, ограничивается ночная работа развлекательных площадок и мест общепита. Об этом сообщает опубликованное сегодня, 27 октября, Постановление Роспотребнадзора. Оно вступит в силу в среду, 28 октября.



Документ подписан главой ведомства Анной Поповой. Меры, изложенные в нём, направлены на снижение рисков распространения коронавируса в стране. Уточняется, что маски жители России обязаны носить в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, а также в местах массового скопления людей. Под последнюю категорию попадают пространства, где одновременно может находиться более 50 человек. Контроль за исполнением этого пункта возложен на глав региональных отделений ведомства.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах»,— гласит текст постановления.





Ответственность за исполнение запрета на деятельность кафе, баров и ресторанов в ночное время, а также за усиление противоэпидемических мер и увеличения уровня охвата лабораторными исследованиями не менее 150 на 100 000 населения возложена на глав территорий. Контролировать исполнение рекомендаций будут территориальные органы Роспотребнадзора.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00»,— написано в постановлении.

Добавим, за минувшие сутки в России выявлено 16 550 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть во всех 85 субъектах Федерации. Полностью выздоровели 12 844 человека, зафиксировано 320 смертельных случаев, что является новым антирекордом. Цифра суточного прироста выше весенних значений, когда по всей стране был введён «локдаун», однако, несмотря на это, недавно Владимир Путин заявил о том, что второго подобного карантина не будет.

Отметим, что в Челябинской области за сутки выявили 138 больных с COVID-19 при 41 выписанном пациенте. Общее число больных перевалило за 19,5 тысячи.