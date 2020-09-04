Густой черный дым со стороны ж/д вокзала напугал челябинцев

Его причины назвали в ГУ МЧС.

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Густой черный дым в районе железнодорожного вокзала Челябинска напугал очевидцев. Жители города предположили, что произошёл большой пожар. Снимки черных клубов дыма появились сегодня, 4 сентября, в челябинских сообществах во «Вконтакте».



Возгорание сайту «Первый областной» подтвердили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, загорелся мусор на территории металлобазы. Причиной густого дыма могла стать большая площадь возгорания.

«На открытой территории горят мусорные отходы. Площадь достаточно большая, 700 квадратных метров, на ликвидации работают 4 автоцистерны»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Представители ведомства также отметили, что на возгорании нет пострадавших. Также не потребовалась и эвакуация. 4 машины работают из-за большой площади пожара.

Отметим, что сегодня, 4 сентября, внимание челябинцев привлёк дым, идущий из ТК «Урал». Очевидцы предположили, что мог произойти пожар в кинотеатре, однако представитель торгового комплекса рассказала «Первому областному», что никакого огня не было, а причиной задымления стала поломка вытяжки ресторана, находящегося в здании.