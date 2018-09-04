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/ Стая собак держит в страхе сотрудников бизнес-центра в Челябинске

Стая собак держит в страхе сотрудников бизнес-центра в Челябинске

Животные неоднократно нападали на прохожих.
сегодня в 08:55
  |  Общество

Сотрудники бизнес-центра, расположенного по улице Российской в Челябинске, жалуются на засилье стаи дворняжек. Собаки обосновались на парковке рядом с офисным комплексом. По словам сотрудников, за ними следят на стоянке, там их подкармливают. Человечное отношение со стороны охранников не смягчает нрава собак.

Я как-раз выходила, шла в сторону стоянки. У меня в руках были букет и телефон, я разговаривала с папой. Буквально в этот момент выскочили две собаки, с диким лаем бросились, я начала отмахиваться цветами. Думаю, их надо забрать кому-то домой, в добрые руки. Они вроде бы хорошие, только иногда кидаются на людей. — делится своей историей челябинка.

Как рассказывают другие сотрудники офисного здания, такие случаи периодически повторяются.

Я видела несколько ситуаций, когда собаки нападали. Был случай, когда они приблизились к ребенку, он испугался. Мужчина тоже отрицательно отреагировал, даже попытался эту собаку поймать. Они регулярно лают на прохожих. Девочки-сотрудники стараются ходить группками. — рассказала сайту «Первый областной» сотрудница бизнес-центра.

Напомним, ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» после нападения ротвейлеров на 4-летнего ребенка. Подробнее об этом сайт «Первый областной» рассказывал здесь.

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