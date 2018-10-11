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/ Известные руководители и бизнесмены поделятся опытом с южноуральскими лидерами

Известные руководители и бизнесмены поделятся опытом с южноуральскими лидерами

Стартовал всероссийский конкурс управленцев.
сегодня в 15:05
  |  Общество

Конкурсу управленцев «Лидеры России» дали старт. Участвовать могут все руководители до 55 лет, желающие заявить о себе. Подать заявку недостаточно: участники должны продемонстрировать интеллектуальные способности и управленческий потенциал с помощью онлайн-тестирования.

Регистрация участников продолжается до 23:59 24 октября. Запись видеоинтервью — до 27 октября. Опишите свой опыт в специальной анкете. С ноября по декабрь 2018 года проводится дистанционный отбор. Отчёты с персональными рекомендациями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам после обработки решений. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса.

Управленцы смогут встретиться с успешными коллегами, побороться за миллион, а также перенять опыт у известного бизнесмена. Настоящие лидеры России будут наставниками. Среди них Герман Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк России».

Если ты лидер, то твоя первая задача — растить других лидеров, поэтому мы инвестируем свое время в то, чтобы создавать лидеров, которые будут растить нашу страну. — сообщил Герман Греф во время пресс-конференции «Лидеров России».

Лидеры из Челябинской области обязательно должны участвовать в конкурсе проекта АНО «Россия — страна возможностей», учрежденном указом президента Владимира Путина. Подать заявку можно здесь.

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