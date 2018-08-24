/ Полиция возбудила уголовное дело после нападения ротвейлеров на мальчика

Врачи говорят, что состояние ребенка улучшается.

Полиция завершила проверку, которую потребовалось организовать после тяжелого травмирования 4-летнего ребенка. Мальчика покусали псы его же бабушки. Ротвейлеров смогли отогнать только взрослые мужчины, а ребенка пришлось увозить на «скорой». Правоохранители решили, что по факту произошедшего необходимо возбудить уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Однако обвиняемых в этом преступлении сейчас нет.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», но не в отношении хозяйки псов. Обвинение никому не предъявлено. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления фигурантов дела. — пояснили сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Хозяйка собак все же была допрошена. От полиции она не скрывалась, с дачного участка, как в день происшествия, не убегала. Она продолжает появляться в саду, однако общение с соседями свела к минимуму.

Она скрывается от садоводов. Не грубит, не хамит. Тихо приезжает, тихо уезжает. И собаки здесь. Мы писали письмо в правоохранительные органы, просили изъять псов на время проверки. Жалко их, им общения не хватает, не они виноваты в случившемся, а хозяйка. А она к ним относится равнодушно, потому что растит на продажу. Ждет, пока всех раздаст. — поделилась с сайтом «Первый областной» дачница Елена.

Что касается пострадавшего ребенка, положительная динамика есть. Врачи говорят об улучшении его состояния.

Напомним, агрессивные ротвейлеры набросились на 4-летнего мальчика 12 августа. Они содрали с малыша кожу, искусали лицо, ноги, спину. Ребенка увезли в больницу, поместили в отделение реанимации. Его бабушка, хозяйка тех самых собак, отсутствовала несколько дней. Но затем вернулась и продолжила свою деятельность на участке.