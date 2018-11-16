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/ Борис Дубровский объявил, что скоро в области откроют несколько МФЦ для бизнеса

Борис Дубровский объявил, что скоро в области откроют несколько МФЦ для бизнеса

«Территорию бизнеса» планируют открыть в Магнитогорске и Златоусте.
сегодня в 14:25
  |  Общество

Губернатор Челябинской области провел встречу с предпринимателями области. На повестке стояли проблемы, которые возникают у малого у малого бизнеса чаще всего. Рассматривались варианты решения этих проблем.

После встречи Борис Дубровский распорядился о создании на базе МФЦ информационно-консультационного центра для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, а также о раздвижении возрастных рамок конкурса «Молодой предприниматель» для увеличения его охвата.

Помимо того, губернатор области сообщил, что в скором времени откроются еще два МФЦ «Территория бизнеса», в Магнитогорске и Златоусте.

Как можно больше наших муниципалитетов должно получить такую поддержку. Экономический блок правительства уже прорабатывает этот вопрос, в ближайшее время мы откроем «Территории бизнеса» в Магнитогорске, Златоусте. — прокомментировал Борис Дубровский.

Многофункциональный центр «Территория бизнеса» — работает по системе «единого окна», в котором предприниматели могут решить практически все вопросы, которые могут у них возникнуть. МФЦ был создан по инициативе Бориса Дубровского в 2017 году.

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