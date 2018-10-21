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/ Собаку, попавшую в капкан, спасли в Челябинске

Собаку, попавшую в капкан, спасли в Челябинске

Пострадавшее животное передали в приют.
сегодня в 12:18
  |  Происшествия

Попавшую в капкан собаку спас житель Металлургического района Челябинска. Пострадавшее животное он обнаружил на берегу реки. Мужчина не растерялся и позвонил зоозащитникам.

По прибытию на место оказалось, что на авто к псу не подобраться и придется идти пешком около километра. После преодоления «полосы с препятствиями» подходим к месту и видим, что собака действительно там. Передняя левая лапа угодила в капкан, поставленный какими-то браконьерами. Крови не видно, кости целые, но лапа очень опухла. — рассказали в организации «Гуманный отлов».

Животное очень долго не подпускало к себе зоозащитников, поэтому тем пришлось использовать снотворное. Уже после того, как собака уснула, капкан с ее лапы сняли, затем завернули ее в одеяло и отнесли к машине.

Собаку доставили в клинику, где ей провели осмотр лапы, а также стерилизовали. После операции пес уехал в приют «Наш Дом». — добавили в организации.

Сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Спасенная собака будет дожидаться новых хозяев в приюте.

Однако вопрос, кто и зачем установил капкан у самой воды, остается загадкой. Пользователи соцсетей отмечают, что браконьеры таким способом могли пытаться поймать бобров.

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