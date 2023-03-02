Снегопад и метель парализовали движение на трассе М‑5 в Челябинской области

Пробки образовались в районе отрезка трассы от Сима до Кропачево

Сегодня ночью, 2 марта, на челябинской трассе М-5 в районе отрезка трассы от Сима до Кропачево из-за снегопада и метели образовалась огромная пробка из фур. К утру движение автотранспорта началось, но из-за образовавшегося гололеда все еще затруднено, пишут водители в соцсетях.

«Сим. Просто апокалипсис, не видно даже огни города, снег стеной, асфальт пропал несколько часов назад, на дороге снежная каша», — пишут пользователи группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

Напомним, что вчера вечером, в 20:00, на участке трассы М-5 от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль ввели временное ограничение движения автобусов, грузовиков, маршрутных и легковых такси в связи с непогодой. Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области сообщила, что ограничение движения ориентировочно продлится до 8 часов утра 2 марта.