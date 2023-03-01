На трассе М-5 в Челябинской области на 12 часов ввели ограничение движения

Автобусы, грузовики и такси не смогут проехать до утра

В 20:00 1 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль ввели временное ограничение движения автобусов, грузовиков, маршрутных и легковых такси в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В регионе сильный ветер, низовая метель и обильный снегопад, на дорогах ограниченная видимость. Ограничение движения ориентировочно продлится до 8 часов утра 2 марта.

Напомним, завтра погода в Челябинской области существенно не изменится. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдет снег, местами возможны метели, а также будет ветрено.