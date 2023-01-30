Почти на 40 процентов сократилось число смертельных аварий на федеральных трассах Челябинской области

Общее количество ДТП уменьшилось на 19 процентов

На федеральных автодорогах нашего региона значительно сократилось число погибших в результате автомобильных аварий. Об этом заявили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», где подвели итоги прошлого года. Так, в 2022 году на трассах Челябинской области количество погибших в ДТП снизилось на 36,6%. Кроме того, на 19,4% стало меньше самих дорожных аварий: 274 аварии в прошлом году против 340 ДТП в 2021 году.

В учреждении такую динамику связывают с программой по повышению уровня безопасности дорожного движения. Речь идет об установке пяти надземных пешеходных переходов, противослепящих экранах и освещении 26 участков дорог протяженностью в 20 километров. В снижении аварийности, по мнению дорожников, помогла и установка двух десятков оптоволоконных дорожных знаков со светодиодной индикацией. Также были ликвидированы три места концентрации ДТП.

«В ФКУ Упрдор „Южный Урал“ постоянно проводится анализ текущей аварийности, регулярно проходят комиссии по безопасности дорожного движения совместно с представителями УГИБДД, УГАДН и регионального министерства дорожного хозяйства», — отмечают в учреждении.

Немаловажным фактором по снижению числа аварий стало изменение конфигурации самих трасс. Прошлым летом при участии Владимира Путина и Алексея Текслера была открыта полностью четырехполосная трасса между Челябинском и Екатеринбургом. Всего за прошлый год удалось обновить 90 км федеральных автомобильных дорог, а в горной части М-5 начали расширять двухполосный участок.

В конце прошлого года стало известно, что в 2022 году число пострадавших в авариях сократилось на 12,5%, а количество ДТП — на 3,8%. Такого результата удалось достичь благодаря работам по приведению дорог к нормативному состоянию: в 2024 году доля региональных трасс, соответствующих норме, должна достигнуть 55%. Кроме того, в Челябинской области заработали 58 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые установили на участках с высокой аварийностью.