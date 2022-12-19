В Челябинской области в ДТП на обледенелых дорогах погибли два человека, сообщили сегодня, 19 декабря, в Поисково-спасательной службе региона.
Так, на 15-м километре автодороги Миасс — Карабаш столкнулись большегруз и две легковушки — Lada Kalina и Ford. В результате ДТП погибла 23-летняя девушка за рулем отечественного авто. Спасатели деблокировали тело погибшей из салона.
В воскресенье, 18 декабря, на 10-м километре автодороги Кочкарь — Варламово столкнулись фура Volvo и грузовой Hyundai.
«В результате удара в заднюю часть фуры кабина Hyundai была сильно деформирована, зажатый в ней водитель от полученных травм погиб на месте происшествия», — рассказали в областной ПСС.
В связи со сложной дорожной обстановкой из-за снегопадов, дождей и гололеда управление ГИБДД по Челябинской области снарядило 24 экипажа ДПС для помощи застрявшим в пути автомобилистам, сообщили в пресс-службе ведомства.
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