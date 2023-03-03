В Челябинской области сняли ограничение движения по трассе М‑5

Дорожники очистили от снега магистраль и стоянки

На федеральной трассе М-5 снято ограничение движения, установленное ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Из-за снегопада и метели сложности с поездками по федеральной трассе наблюдались с 27 февраля. В первые дни марта устанавливали ограничения, потому что была плохая видимость. Дорожники в усиленном режиме расчищали дорогу на границе с Республикой Башкортостан и в районе Миасса.

Во время непогоды водителей всегда просят отменить дальние поездки. Если это невозможно — следует строго соблюдать скоростной режим, заранее подготовиться к поездке (взять с собой воду, оборудование, зарядки для телефона) и проверить исправность транспорта. ИА «Первое областное» на днях публиковало пять вариантов, как объехать пробки на трассе М‑5 «Урал».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp).