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/ Смотрите «прямую линию» с Владимиром Путиным на 1obl.tv

Смотрите «прямую линию» с Владимиром Путиным на 1obl.tv

Онлайн-трансляция будет доступна 20 июня.
сегодня в 10:02
  |  Общество

Президент Владимир Путин ответит на вопросы жителей России 20 июня. В центры обработки сообщений уже поступило больше 600 тысяч обращений со всей страны. Каждый из обратившихся надеется, что именно его вопрос озвучат в прямом эфире, а значит, дадут толчок решению проблемы.

Следить за ходом «прямой линии» можно будет в онлайн-режиме на 1obl.tv.

Мы каждый год предлагаем посетителям сайта следить за «прямой линией» в режиме онлайн. Трансляция идет все время, что длится «прямая линия». В прошлом году она продолжалась 4 часа 20 минут. — рассказала сайту «Первый областной» редактор «Онлайн ТВ» Элина Ахметшина.

«Прямая линия» начнется 20 июня в 14:00 по челябинскому времени. Еще есть время оставить свой вопрос президенту Владимиру Путину. Для этого достаточно позвонить в Единый центр обработки сообщений: 8 800 200 40 40. По этому номеру принимают также СМС и ММС. О других способах обращения к президенту читайте ЗДЕСЬ.

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Комментарии

Алексей Горчинский
12:47, 18.06.2019
Елена,
Елена Молканова
12:47, 18.06.2019
Алексей, там выше в переписке был человек, который смотрит эту клоунаду
Алексей Горчинский
12:17, 18.06.2019
Елена, Имран, это кто?)))
Елена Молканова
12:16, 18.06.2019
Алексей, оговорилась - Имран
Елена Молканова
12:15, 18.06.2019
Алексей, так пусть говорит,вон Ильхам любит восточные сказки
Алексей Горчинский
11:35, 18.06.2019
Имран Захаев
11:30, 18.06.2019
Безликий, Я смотрю.
Елена Молканова
11:20, 18.06.2019
Безликий, так всё напоминает КПСС и режим тот же,только тогда у людей работа была
Безликий Человек
10:24, 18.06.2019
Кто-то ещё смотрит эту постановочную клоунаду?

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