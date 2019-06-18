/ Смотрите «прямую линию» с Владимиром Путиным на 1obl.tv

Онлайн-трансляция будет доступна 20 июня.

Президент Владимир Путин ответит на вопросы жителей России 20 июня. В центры обработки сообщений уже поступило больше 600 тысяч обращений со всей страны. Каждый из обратившихся надеется, что именно его вопрос озвучат в прямом эфире, а значит, дадут толчок решению проблемы.

Следить за ходом «прямой линии» можно будет в онлайн-режиме на 1obl.tv.

Мы каждый год предлагаем посетителям сайта следить за «прямой линией» в режиме онлайн. Трансляция идет все время, что длится «прямая линия». В прошлом году она продолжалась 4 часа 20 минут. — рассказала сайту «Первый областной» редактор «Онлайн ТВ» Элина Ахметшина.

«Прямая линия» начнется 20 июня в 14:00 по челябинскому времени. Еще есть время оставить свой вопрос президенту Владимиру Путину. Для этого достаточно позвонить в Единый центр обработки сообщений: 8 800 200 40 40. По этому номеру принимают также СМС и ММС. О других способах обращения к президенту читайте ЗДЕСЬ.