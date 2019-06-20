Жители Челябинской области рассказали президенту РФ о нехватке медицинского персонала

Специалисты не хотят оставаться работать в селах.

Жители поселка Маук Челябинской области обратились с вопросом на «прямую линию» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, задав вопрос о том, как будет решена проблема нехватки медицинского персонала в малых населенных пунктах. В поселке начал работать фельдшерско-акушерский пункт, который не функционировал около трех лет. Он «образцовый», но вместо 4 человек, в нем работает всего 2. Большой проблемой для молодых специалистов становится жилье.



Здесь нет благоустроенного жилья. Специалистам нравится наше село, природа, но вопрос: «Где мы будем жить?». Благоустроенного жилья нет, на другое не согласны. А мы тут выросли, живем, вдвоем работаем. Бывает тяжеловато в осенне-зимний период, во время вспышек инфекций. — рассказала сотрудница ФАПа Светлана.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отрасль здравоохранения развивается, но перечисленные проблемы остаются актуальными.



Врач в Челябинской области обозначила проблему — жилье. Этим должны заниматься региональные и местные власти. Должны предусмотреть деньги на эти цели в своих бюджетах. По кадрам, действительно, до сих пор существует дефицит. Одна из существенных задач — конечно, повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут, у врачей выросли на 5%. Нам нужно это выравнивать. — прокомментировал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что подобные изменения должны коснуться и среднего медицинского персонала.

