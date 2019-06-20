СК возбудил уголовное дело после обращения жителей Челябинской области на прямую линию с президентом

Южноуральцы рассказали о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом. Жители села Варна Челябинской области пожаловались на ненадлежащие условия пересечения железнодорожных путей, сообщает ТАСС.



Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». — прокомментировали сайту «Первый областной» в Уральском СУ СКР на транспорте.

По факту обращения была проведена проверка: были опрошены заявители, представители железной дороги, глава администрации муниципального образования.



Также СК начал проверки по более чем 10 обращениям на прямую линию. Проверки ведутся в Калужской, Белгородской, Свердловской, Саратовской областях, Красноярском и Хабаровском крае и Республике Алтай.

