/ Южноуральцам предлагают задать вопрос президенту РФ

Началась подготовка к «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» состоится 20 июня. Транслировать диалог главы государства с гражданами будут несколько телеканалов. Не исключено, что Владимир Путин воспользуется схемой предыдущего года: тогда на связи с президентом были губернаторы и чиновники всех регионов, и многие вопросы отдавались в работу оперативно.

Жители Челябинской области могут задать свой вопрос Владимиру Путину. Для этого достаточно позвонить в Единый центр обработки сообщений: 8 800 200 40 40. По этому номеру принимают также СМС и ММС.

Можно заполнить форму на сайте, где собирают вопросы, или оставить там обращение в видеоформате.

Активным пользователям соцсетей из числа южноуральцев предлагают оставить вопрос в сообщения группы во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Другой вариант — приложение «Москва-Путину» (Androidи iOs), через него также можно оставить обращение президенту.

Напомним, в прошлом году «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут. Задать вопрос из Челябинской области смогла только Наталья Краснова — видеоблогер. Она интересовалась, когда ее деятельность причислят к реальным профессиям.