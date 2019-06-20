/ Больше миллиона вопросов поступило на «прямую линию» Владимиру Путину

Президент ответит жителям страны 20 июня.

Обратиться к президенту России хотят не только россияне - океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с Путиным вопрос о судьбе косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье. Текст обращения опубликован на сайте проекта Кусто «Китовый заповедник». В нем ученый пишет, что для него было большой честью посетить Приморье, чтобы вместе с Минприроды, администрацией региона и учеными ВНИРО оценить состояние здоровья косаток и белух.

— сообщает издание РИА Новости.