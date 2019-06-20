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/ Больше миллиона вопросов поступило на «прямую линию» Владимиру Путину

Больше миллиона вопросов поступило на «прямую линию» Владимиру Путину

Президент ответит жителям страны 20 июня.
сегодня в 10:15
  |  Общество
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответит на вопросы, интересующие жителей страны, в формате прямой линии сегодня, 20 июня, в 14:00 по челябинскому времени. Россияне отправили уже более миллиона вопросов, ответ на которые хотели бы услышать. Граждане интересуются экологией, увеличением заработной платы, поддержкой многодетных семей.

Обратиться к президенту России хотят не только россияне - океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с Путиным вопрос о судьбе косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье. Текст обращения опубликован на сайте проекта Кусто «Китовый заповедник». В нем ученый пишет, что для него было большой честью посетить Приморье, чтобы вместе с Минприроды, администрацией региона и учеными ВНИРО оценить состояние здоровья косаток и белух. — сообщает издание РИА Новости.
Известны два обращения, которые отправили жители Челябинской области. Представители фабрики «Юничел» интересуются, будут ли поддерживать легкую промышленность, а мамы из Магнитогорска просят отменить обязательную вакцинацию детей.

Посмотреть прямую линию с президентом России Владимиром Путиным можно на сайте 1obl.tv 20 июня с 14:00.
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