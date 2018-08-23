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/ Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде

Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
сегодня в 18:02
  |  Общество

Полиция закончила рассмотрение уголовного дела, которое возбудили после смертельной авариив Тракторозаводском районе. 23-летний водитель БМВ вылетел на перекресток на огромной скорости и протаранил три автомобиля. Его не остановил даже запрещающий сигнал светофора. Все время, пока шло следствие, мужчина провел в СИЗО. В скором времени оттуда его привезут в суд на первое заседание.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Водителю за совершенное преступление грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, смертельная авария произошла накануне, 20 мая. В 09:30 у дома 116 по улице Комарова БМВ протаранил три автомобиля. Иномарка снесла автомобиль «Лада Веста» и «Шкода Октавия» и прекратила движение только после столкновения с «Волгой». Водитель «Весты» погиб на месте. Чудом удалось избежать жертв из числа пешеходов. Один из них находился буквально в метре от места ЧП. Правоохранители подтвердили, что в момент аварии 23-летний парень был пьян.

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