/ «Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске

Очевидцы аварии хотели устроить самосуд над виновником.

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинске утром сегодня, 20 мая. На пересечении улиц Комарова и Салютная лихач на «БМВ Икс 6» протаранил три автомобиля. Происшествие попало на камеры наблюдения. На ролике видно, что иномарка несется на высокой скорости, и не останавливаясь на перекрестке, сносит автомобиль «Лада Веста» и «Тойота Авенсис» и прекращает движение только после столкновения с «Волгой».

На место выезжали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и спасатели. На данный момент известно, что водитель «Весты» погиб на месте. Свидетели ДТП сообщают, что предполагаемый виновник аварии, скорее всего, был пьян. Шокированные происходящим челябинцы хотели устроить над ним самосуд, но парня «спасли» медработники, которые увели его в карету скорой.

Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи. В авто виновника они втроем ехали все пьяные, все живы и здоровы, два парня и девушка. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Другие участники аварии, по предварительным данным, не пострадали. Чудом удалось избежать жертв из числа пешеходов. Один из них находился буквально в метре от места ЧП. Известно, что погибшего водителя «Весты» из автомобиля извлекли спасатели. Пассажиров с ним не было.

Молодой парень совсем, кресло детское в машине стояло, и погиб! Жалко парня и родных. — добавили челябинцы.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства устанавливаются.