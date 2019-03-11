/ Областной суд изменил приговор дзюдоисту на БМВ, осужденному за смертельное ДТП

Никите Никитину на 1 месяц смягчили наказание.

Челябинский областной суд изменил приговор в отношении дзюдоиста Никиты Никитина, который стал виновником смертельного ДТП, произошедшего в мае прошлого года. Тогда мужчина, на своей БМВ протаранил три автомобиля. В той аварии погиб 1 человек, еще трое получили травмы.

В декабре прошлого года Тракторозаводской районный суд Челябинска приговорил мужчину к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии поселении, Также Никита Никитин должен выплатить родственникам погибшего компенсацию в размере 1.9 миллиона рублей.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора, изложенные в апелляционном представлении, и адвоката о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на средней тяжести и смягчил основное наказание на 1 месяц. Адвокат осужденного, кроме того, просил снизить размер компенсации морального вреда потерпевшим. В данной части приговор оставлен без изменения. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском областном суде.

Приговор вступил в законную силу. Напомним, авария с участием БМВ, за рулем которой находился Никита Никитин, произошла 20 мая прошлого года. Иномарка, за рулем которой был дзюдоист, на большой скорости выехала на красный сигнал светофора на перекрестке Комарова и Салютной, и столкнулась с тремя машинами: «Шкодой Октавиа», «Ладой Вестой» и ГАЗ-31029. От полученных травм погиб водитель «Лады», еще двое пострадавших были госпитализированы. ДТП вызвало широкий резонанс в городе.