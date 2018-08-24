/ Массовые столярные работы прошли в г. Чернушка

В августе жители стали участниками масштабного праздника — Дня строителя.

В августе жители г. Чернушка стали участниками масштабного праздника — Дня строителя. Магазин постоянных распродаж «Алисс» и торговая марка «Ермак» подготовили насыщенную программу. Участники смогли не только насладиться выступлениями пермского танцевального шоу балета «Bionica» и мастерством профессиональных ведущих братьев Бочкаревых, но и проверить свою силу и ловкость, приняв участие в конкурсах с ценными призами.

Ежегодно в августе в России отмечают День Строителя. В этот праздник обычно устраиваются разнообразные мероприятия, главными действующими лицами которых становятся люди, имеющие отношение к проектированию, возведению, ремонту и обслуживанию сооружений. А также студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Интересно, что многие традиции, заложенные на заре празднования, дошли и до наших дней: это и награды к празднику, и торжественные речи, и веселые мероприятия.

Именно так жители г. Чернушка отметили «День Строителя». Всех гостей масштабного праздника ждала яркая и зрелищная программа, масса впечатлений, подарков и эмоций. Создавать настроение зрителям помогали аниматоры в костюмах больших и пушистых рыжих котов, живая музыка и развлекательные интерактивные площадки. Всего мероприятие посетили более 500 человек.





Жители г. Чернушка получили удовольствие от выступлений пермского танцевального шоу балета «Bionica» и мастерства профессиональных ведущих братьев Бочкаревых, и проверили свою силу и ловкость, приняв участие в мастер-классах и конкурсах от известной торговой марки «Ермак».

Так, и взрослые, и дети, попробовали себя в роли столяра, вырезая различные фигуры из дерева под руководством приглашенного мастера Руслана Кавиева (мастер столярного искусства, создатель и руководитель проекта «TRYDOM» ред.).

Как отмечает Руслан Кавиев, при работе с деревом важен не только опыт мастера, но и его инструменты. Поэтому для проведения интерактивных мастер-классов торговая марка «Ермак» предоставила все необходимые инструменты. Участники остались довольны своими работами, а сам Руслан Кавиев под всеобщие аплодисменты вырезал из дерева арт-объект «Бензопила», используя только одну бензопилу ТМ «Ермак».





Но и на этом сюрпризы для гостей мероприятия не закончились. Все желающие смогли принять участие в конкурсах и стать обладателями заветных инструментов от ТМ «Ермак». Такой праздник жители г. Чернушка запомнят надолго.

«Ермак» — торговая марка известной отечественной оптовой компании «Гала-Центр», созданной в начале 1990-х гг. и являющейся на данный момент одним из лидеров оптовой торговли на российском рынке. Под брендом «Ермак» выпускаются измерительные и строительные инструменты, товары для дома. Товары марки «Ермак» отличаются практичностью, высоким качеством и доступными ценами.