/ Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии под Чебаркулем

Правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших.

Вечером 27 августа МАЗ врезался в припаркованный на обочине «Фольксваген» в Чебаркульском районе. Всего пострадавшими в этой аварии оказались девять человек. Все они находились внутри «Фольксвагена». Медицинская помощь 51-летнему водителю МАЗа не потребовалась.

Два человека погибли: один пассажир получил сочетанную политравму, впал в кому и умер по пути в больницу. Неизвестная женщина с травмами, ушибами и переломами скончалась в машине «скорой». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерство здравоохранения Челябинской области.

Пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, второй — ушиб грудной клетки, от госпитализации отказался. Остальные пострадавшие — женщины. У них диагностированы переломы и ушибы, сотрясения мозга. Как рассказали правоохранители, автомобиль не предназначался для перевозки пассажиров.

51-летний водитель автомобиля МАЗ, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам совершил наезд на стоящий фургон с людьми. В соответствии с классификацией «Фольксваген Крафтер» является малотоннажным грузовиком, не предназначенным для перевозки пассажиров. — установили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, решается вопрос о переводе «тяжелых» пострадавших в областную больницу.