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/ «Вера помогает». Митрополит Никодим совершил праздничную службу для летчиков

«Вера помогает». Митрополит Никодим совершил праздничную службу для летчиков

Богослужение провели в Ильинском храме.
сегодня в 15:52
  |  Общество

Сегодня, 2 августа, в Ильинском храме в поселке Шагол прошла божественная литургия. Эту церковь выбрали не случайно, она названа в честь покровителя всех десантников и летчиков. Службу отстояли не только начинающие военнослужащие, но и опытные десантники. По их мнению, служба и религия неразделимы.

Пророк Илья — покровитель военно-воздушных сил, множество летчиков и курсантов было на службе. Вместе молились, чтобы Господь благословил тех, у кого жизнь связана с небом. Им необходимо отеческое напутствие, поддержка, напоминание о смысле жизни, о верности Богу, церкви и Отечеству. — поделился митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Православная община в поселке рядом с аэродромом сформировалась давно. Раньше прихожане собрались в вагончике рядом с входом на территорию штурманского училища. После 2013 года здесь началось строительство каменного здания. Сейчас здесь продолжаются отделочные работы, но это не мешает верующим регулярно посещать святое место.

Мы всегда приезжаем сюда, помогаем. У нас такой обычай. Без веры никак. Вера помогает. Первый прыжок с парашютом. Перекрестился и пошел. — рассказал сайту «Первый областной» один из прихожан.

Ранее сайт «Первый областной» разместил фоторепортаж с улиц Челябинска. Горожане празднуют День ВДВ. Смотрите кадры здесь.

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